GT: НАТО раздувает угрозу со стороны России и Китая для своего выживания

Китайский эксперт Ван Гуантао заявил, что Североатлантический альянс планирует сформировать "кружок" среди азиатских стран и настроить его против России и Китая. По мнению аналитика, военно-политический блок хочет протянуть "свои щупальца" от Атлантики до Азиатско-Тихоокеанского региона и пытается сделать всё, чтобы создать новую коалицию в регионе.

"Как рудимент холодной войны, основной целью которого является создание военной конфронтации, НАТО сталкивается со многими внутренними противоречиями и кризисами. Для своего выживания альянс раздувает угрозу со стороны России и Китая", — отмечается в публикации Global Times (GT).

Однако руководству Североатлантического альянса не под силу реализовать свои планы, поскольку среди стран-членов блока существует масса внутренних противоречий.

Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона, далёкие от НАТО, вряд ли рискнут поставить под угрозу своё собственное стабильное развитие, чтобы соответствовать геостратегиям США и НАТО, заключил эксперт.