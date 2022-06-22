The Guardian: украинским детям разрешат въезжать в Великобританию без родителей

Лондон намерен ослабить требования к правилам въезда в Великобританию для детей-беженцев с Украины, передают британские журналисты. Согласно информации, Лондон намерен разрешить несовершеннолетним пересекать границу без сопровождения родителей.

Так, по сообщению The Guardian, для въезда в страну потребуется лишь письменное разрешение родителей или опекунов. Согласно информации, таких детей, которые подали заявку на участие в программе "Дом для Украины", более 500.

"Лицам моложе 18 лет будет разрешено приезжать в Великобританию без сопровождения, если у них будет письменное разрешение от родителей или законного опекуна", — пишет издание. — Детей фактически бросили с обещанием виз, которые так и не были получены".

С какого конкретно возраста намерены разрешить детям въезд в страну, авторы материала не уточнили. Как и то, кто будет курировать все нюансы размещения и обеспечения всем необходимым несовершеннолетних беженцев.