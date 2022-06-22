Политолог Дробницкий заявил, что Третьей мировой войны ждать не стоит

Третьей мировой войны ждать не стоит. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя Pravda.Ru слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что Джо Байден подталкивает Америку к новой мировой войне.

Несмотря на неоднозначное отношение людей к Трампу, Дробницкий отметил, что в его словах есть доля правды. Политолог заявил, что происходящее в мире и поведение администрации Байдена не способствует повышению уровня безопасности.

Дробницкий не верит в начало Третьей мировой войны. Однако он отмечает, что когда мир быстро меняется, вероятность начала маленьких конфликтов возрастает.

По мнению политолога, администрацию Байдена можно описать словом "непредсказуемость", а распад госуправления — это уже свершившийся факт. Либеральной коалиции не способствует и то, что они сами не могут прийти к одному общему направлению.

"Администрация Байдена готова ослабить своих конкурентов, прежде всего Россию и Китай, настолько сильно, насколько они могут, причем любой ценой. И это опасно", — заявил политолог.

Дробницкий отметил, что Трамп, каким бы политиком ни был, патриот своей страны. По мнению политолога, экс-президент США понимает Америку лучше, чем многие в руководстве Демократической партии и нынешней администрации Белого дома.

В интервью телеканалу Newsmax Трамп указал на "отсутствие уважения" к Соединенным Штатам на мировой арене. Угроза войны кажется Трампу особенно серьезной на фоне экономических проблем в стране.

"Рецессия — это не то, что ожидает нас через два года. Мы уже находимся в состоянии рецессии", — убеждён Трамп.