Пушилин: у британских наёмников осталось две недели на обжалование приговора

Решение о дальнейшей судьбе британских наёмников, приговорённых к смертной казни в ДНР, будет принято через две недели. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он также отметил, что к нему с просьбой о помиловании никто не обращался.

"У британских наёмников есть пара недель на обжалование смертного приговора, потом Минюст ДНР примет дальнейшее решение, запросов о помиловании ко мне не поступало", — заявил Пушилин в эфире Соловьёв LIVE в среду, 22 июня.

Он добавил, что в адрес руководства республики никаких обращений по поводу иностранных наёмников из Великобритании и США также не было.

Исходя из слов Пушилина, приговор наёмникам из Великобритании может быть приведён в исполнение примерно через две недели, если, конечно, за это время ничего существенно не изменится.