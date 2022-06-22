Решение о дальнейшей судьбе британских наёмников, приговорённых к смертной казни в ДНР, будет принято через две недели. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он также отметил, что к нему с просьбой о помиловании никто не обращался.
"У британских наёмников есть пара недель на обжалование смертного приговора, потом Минюст ДНР примет дальнейшее решение, запросов о помиловании ко мне не поступало", — заявил Пушилин в эфире Соловьёв LIVE в среду, 22 июня.
Он добавил, что в адрес руководства республики никаких обращений по поводу иностранных наёмников из Великобритании и США также не было.
Исходя из слов Пушилина, приговор наёмникам из Великобритании может быть приведён в исполнение примерно через две недели, если, конечно, за это время ничего существенно не изменится.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В городе начинается хаос. Молодым парням вручают повестки прямо на улице, а моряки хотят сбежать в Румынию.