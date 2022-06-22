Отвечая на вопрос о поддержке американцев в условиях высокой инфляции, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась и заявила, что президент США Джо Байден "усиливает страдания" граждан.
Жан-Пьер спросили о мерах, предпринимаемых властями в связи с высокими ценами на бензин в США. Вместо "ослабить страдания" она сначала сказала "усилить" их, но затем поправила себя.
"Президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить, то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо", — сказала представитель Белого дома.
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