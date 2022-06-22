Байден: мир столкнётся с ещё одной пандемией, к ней уже нужно готовиться

Мир вскоре столкнётся со второй пандемией. Об этом заявил американский президент Джо Байден на брифинге.

США понадобится "больше денег", чтобы подготовить систему здравоохранения страны к работе в усиленном режиме, сообщается на сайте Белого дома.

"Будет ещё одна пандемия. Мы должны думать наперёд. Вот для чего нам нужны деньги", — сказал Байден, комментируя информацию о дополнительном финансировании проекта по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США от коронавируса в общей сложности скончались свыше миллиона человек.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков сообщил, что осенью в стране может начаться новая волна "омикрона". При этом он подчеркнул: у большинства пациентов врачи будут диагностировать субвариант этого штамма ВА.4. Как пояснил специалист, летом распространение коронавируса сдерживает высокая температура воздуха.