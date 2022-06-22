На Украине погиб известный бизнесмен Владимир Чеповой

На Украине был уничтожен очередной украинский пропагандист Владимир Чеповой. О его ликвидации стало известно только сейчас.

В 2014 году Чеповой создал так называемый информационно-аналитический отдел СНБО Украины. Боевик воевал в составе одного из формирований территориальной обороны.

Чеповой был известным на Украине журналистом и издателем. Он являлся одним из основателей украинской газеты "Бизнес", генеральным директором издательства "Блиц-инфо" и автором книги "Перекрёсток".

О его смерти сообщил в соцсетях сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин.

По словам политолога Виталия Кулика, Владимир Чеповой ушёл на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Тело идентифицировали только вчера.