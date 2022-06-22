Британские аналитики назвали постоянные звонки премьер-министра страны Бориса Джонсона президенту Украину Владимиру Зеленскому "сеансами терапии". Они обратили внимание, что политик звонит в Киев тогда, когда в Лондоне происходят крупные внутриполитические скандалы.
Аналитики предположили, что Джонсон просто "жалуется" Зеленскому на ситуации, в которых он оказался. К примеру, недавно премьер должен был провести встречу с рядом депутатов от правящей Консервативной партии, но из-за отставки своего заместителя после "ковидной" вечеринки, политик оказался в Киеве.
"Он явно и отчаянно нуждался в объятиях и утешительной беседе своего друга Зеленского", — пишет газета The Guardian. — Каждая бытовая катастрофа сопровождается звонком с обещанием помощи Киеву — это самый дорогой сеанс терапии в истории".
Кроме того, аналитики подметили, что каждый раз, как Джонсон попадает в очередной конфуз, он обязательно звонит в Киев. Так, премьер "обрывал телефон" Зеленского:
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