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TG: Джонсон нуждается в сеансах психотерапии Зеленского — "Ему нужны объятия"

Мир

Британские аналитики назвали постоянные звонки премьер-министра страны Бориса Джонсона президенту Украину Владимиру Зеленскому "сеансами терапии". Они обратили внимание, что политик звонит в Киев тогда, когда в Лондоне происходят крупные внутриполитические скандалы.

TG: Джонсон нуждается в сеансах психотерапии Зеленского — "Ему нужны объятия"

Аналитики предположили, что Джонсон просто "жалуется" Зеленскому на ситуации, в которых он оказался. К примеру, недавно премьер должен был провести встречу с рядом депутатов от правящей Консервативной партии, но из-за отставки своего заместителя после "ковидной" вечеринки, политик оказался в Киеве.

"Он явно и отчаянно нуждался в объятиях и утешительной беседе своего друга Зеленского", — пишет газета The Guardian. — Каждая бытовая катастрофа сопровождается звонком с обещанием помощи Киеву — это самый дорогой сеанс терапии в истории".

Кроме того, аналитики подметили, что каждый раз, как Джонсон попадает в очередной конфуз, он обязательно звонит в Киев. Так, премьер "обрывал телефон" Зеленского:

  • 6 июня в день голосования по вопросу доверия,
  • 5 мая — после неутешительных итогов местных выборов,
  • 30 апреля — на фоне отставки депутата-однопартийца Нила Пэриша,
  • 23 апреля — из-за штрафов за "ковидную вечеринку" в резиденции Джонсона,
  • 16 апреля — из-за скандала с мигрантами.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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