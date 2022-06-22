Азаров: Украина в ЕС будет лишь колониальным придатком

Решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз, обернётся тем, что получат поддержку неонацисты, а сама страна превращена будет со временем в сырьевой придаток Европы. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, европейские чиновники ещё около 10 лет назад говорили ему, что вопрос о членстве Украины в ЕС, даже после ряда серьёзных реформ, можно будет обсуждать не раньше, чем через 25 лет. Причём одним из требований всегда была борьба с коррупцией, а за восемь прошедших после госпереворота лет коррупция проникла абсолютно во все сферы жизни, заметил Азаров в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что в ЕС собираются принять страну с абсолютно ясными проявлениями нацизма, которая проводит геноцид русскоговорящего населения в Донбассе. А это говорит о том, что данное решение призвано поддержать нацистов, которые воюют сейчас против своего собственного народа.

По мнению бывшего премьера, если представить себе, что Украина присоединится к ЕС с такой властью через 20 лет, то это будет лишь колониальный придаток. И Украина будет восприниматься Евросоюзом как возможность относительно дешевого получения каких-то ресурсов, заключил собеседник издания.