Польша: Россия может использовать голод и мигрантов как оружие против ЕС

Польский европарламентарий Косма Злотовский заявил, что Россия может использовать продовольственный кризис и голодающих мигрантов как "оружие" против Евросоюза. По его мнению, якобы Москва может спровоцировать новый наплыв беженцев в Европу.

Злотовский подчеркнул, что "блокируя украинское зерно", Россия специально провоцирует продовольственный кризис в мире. По его мнению, в страны ЕС могут хлынуть голодные беженцы из Африки и стран Ближнего Востока.

"Не беспокоит ли Еврокомиссию то, что одним из мотивов действий России на Украине может быть провоцирование новой волны массовой нелегальной миграции в ЕС?", — цитирует вопрос европарламентария в обращении к Еврокомиссии RT. — Отслеживает ли ЕК количество выданных Россией и Белоруссией туристических виз и объём авиаперевозок в эти страны из государств Африки и Ближнего Востока".

Парламентарий подчеркнул, что может повториться ситуация на белорусско-польской границе в 2021 году. А Россия может "использовать миграцию в качестве оружия против ЕС".