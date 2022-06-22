Politico: Шольц опозорился, отправив в Литву 50 военных вместо обещанных тысяч

Канцлер ФРГ Олаф Шольц публично опозорился, так как отправил в Литву всего 50 солдат вместо обещанных тысяч немецких военнослужащих. Об этом пишет Politico.

Обозреватель Мэтью Карничниг обратил внимание на то, что в ходе визита в Вильнюс Шольц продемонстрировал свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики. Журналист напомнил: канцлер ФРГ пообещал перебросить в Литву несколько тысяч военнослужащих из Германии.

При этом позже помощники Шольца опровергли его громкое заявление.

"Они дали совсем другие комментарии, отметив, что Германия перебросит лишь штаб подразделения, то есть около 50 человек", — подчеркнул обозреватель.

Как пояснил Карничниг, большая часть войск останется в ФРГ.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что запрет морского транзита в Калининград со стороны Литвы будет "объявлением войны" с Россией.