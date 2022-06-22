Между освобождёнными регионами юга Украины и Россией не должно быть государственной границы. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для жителей южных регионов граница с РФ хуже, чем Берлинская стена для немцев. Он отметил, что у 73-85 процентов граждан есть родственники в России.
"Соответственно, этой границы быть не должно", — сказал Рогов в интервью РИА Новости.
Член главного совета ВГА добавил, что южные регионы Украины являются исторически русскими землями, поэтому их воссоединение с РФ неизбежно. Как пояснил Рогов, в Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российских паспортов. Он подчеркнул: граждане хотят жить в "единой и дружной семье".
Ранее Рогов заявлял, что Киев уже никогда не сможет вернуть контроль над Запорожской областью.
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