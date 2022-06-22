Приднестровье прекратит существование как государство, если рядом не будет проходить сухопутная граница с Россией. Так считает военный эксперт, блогер Михаил Онуфриенко.
По его мнению, Украина сегодня фактически подконтрольна американцам. И оставлять её в таком виде нельзя.
Аналитик считает, что другого выхода у России нет. Это доказывают обстрелы российской территории, а также Донбасса.
С Украиной как территорией, подконтрольной США, пора заканчивать в любых границах, где бы они ни проходили, заметил блогер.
По оценке эксперта, в сложившейся ситуации Приднестровье находится в окружении недружественных режимов. Там постоянно происходят провокации, которые показывают, что Республики не будет в принципе без сухопутной границы с Россией. Поэтому необходимо брать и Одессу, и Николаев, заключил Онуфриенко.
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