Онуфриенко: Приднестровья не будет без сухопутной границы с Россией

Приднестровье прекратит существование как государство, если рядом не будет проходить сухопутная граница с Россией. Так считает военный эксперт, блогер Михаил Онуфриенко.

По его мнению, Украина сегодня фактически подконтрольна американцам. И оставлять её в таком виде нельзя.

Аналитик считает, что другого выхода у России нет. Это доказывают обстрелы российской территории, а также Донбасса.

С Украиной как территорией, подконтрольной США, пора заканчивать в любых границах, где бы они ни проходили, заметил блогер.

По оценке эксперта, в сложившейся ситуации Приднестровье находится в окружении недружественных режимов. Там постоянно происходят провокации, которые показывают, что Республики не будет в принципе без сухопутной границы с Россией. Поэтому необходимо брать и Одессу, и Николаев, заключил Онуфриенко.