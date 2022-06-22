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Азаров предрёк распад ЕС из-за политики "выравнивания"

Мир

Принцип "выравнивания", который в настоящее время действует в Европейском союзе, может заставить развитые страны задуматься о выходе из него, поскольку им приходится платить отчисления другим странам. Данный факт воспринимается населением не всегда позитивно, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего премьера Украины Николая Азарова.

Азаров предрёк распад ЕС из-за политики "выравнивания"

По словам политика, принцип заключается в том, что "богатые страны Европейского Союза отчисляют из своих бюджетов определённые средства на дотацию выравнивания". Азаров заявил, что граждане Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран платят значительные суммы из своих доходов за то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу.

Отмечается, что эти средства в каких-то государствах идут на "развитие инфраструктуры, строительство дорог, а где-то просто пропадают в бездонных карманах чиновников, разворовываются, тратятся неэффективно и не реализуют свои цели".

Ранее бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что ЕС может постигнуть та же участь, что и Советский Союз. Причём у него есть шанс исчезнуть с карты мира прежде, чем Украина станет членом "европейский семьи". Он сравнил "обещания”, данные Брюсселем Украине, с планами советских лидеров построить коммунизм.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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