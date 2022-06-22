FP: Макрон и Шольц могут "отдать" лидерство в ЕС Польше из-за партнёрства с РФ

Неуверенная позиция президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по России может обернуться для лидеров "неприятностями", считает аналитик Эоин Дреа.

По мнению аналитика, Макрон и Шольц уже дали понять, что, вероятно, страны намерены вернуться к партнёрским отношениям с Москвой, что сулит "рокировку" лидерства среди участников ЕС. Претендентом на гегемона в Евросоюзе может стать Польша.

"Для ЕС — в частности, для Парижа и Берлина — это может привести к большим неприятностям. Формируется новый баланс сил, постепенно вырисовываются его контуры. Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС", — пояснил аналитик в статье для Foreign Policy.

Как подчеркнул Дреа, Франция и Германия долго колебались и пытались отсрочить поставки тяжёлого вооружения Киеву, что однозначно не одобрили в ЕС. Кроме того, что Шольц, что Макрон, неоднократно вступали в переговоры с Москвой и не заявляли в открытую о том, что Украина "должна победить".