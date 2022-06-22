Защитой от якобы возможного вторжения Москвы в Прибалтику станут тяжёлая бронетехника и истребители пятого поколения, сообщает журналист The National Interest Крис Осборн.
По его словам, польские или финские истребители F-35 Lightning будут действовать около границы России и смогут уничтожить российские системы ПВО, а также пусковые установки баллистических ракет. Издание отмечает, что данные установки уязвимы для малозаметных самолётов.
При этом Польша уже заказала у США танки M1 Abrams и новейшие истребители.
Политолог Ростислав Ищенко порассуждал на тему вероятности денацификации Россией стран Балтии.
По его мнению, необходимость в такой операции возникнет тогда, когда "вред от существования Прибалтики начнёт превышать вред от возможной войны на её территории".
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