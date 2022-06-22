Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Леонков: запрет Литвы на морской транзит в Калининград — объявление войны РФ
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Хакер из RaHDIt: к январским протестам в Казахстане причастны "тролли" ВСУ
Страны Прибалтики смогут уничтожить российские системы ПВО
Advance: Литва готовится перекрыть газ в Калининград
Безработных украинцев решили принуждать к труду
Арестович рассказал о "больших проблемах" ВСУ под Северодонецком
США предупредили РФ, что нападение на Литву спровоцирует ответ НАТО
Байден заявил об "игре на выживание" между Россией и Европой из-за Украины

Аналитик Лопес: США могут устроить провокацию против РФ с Польшей и Литвой

Мир

Вашингтон может использовать Литву и Польшу в качестве "рычага" чтобы спровоцировать Россию Восточной Европе, заявил чилийский аналитик, журналист Гонсало Лира Лопес. По его мнению, США могут "вынудить" Москву защищать Калининград, поставив под угрозу ситуацию в регионе.

Аналитик Лопес: США могут устроить провокацию против РФ с Польшей и Литвой

Как подчеркнул Лопес, вероятно, за решением Литвы ограничить транзит в Калининградскую область, стоит администрация США.

"Администрация Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян", — пояснил чилийский аналитик на своём канале. — Литва перерезала коридор между Калининградом и Россией. Также наблюдаются действия, похожие на перемещение литовских войск. У Литвы микроскопическая армия, но польские войска также пришли в движение".

Таким образом, по мнению Лопеса, Вашингтон вынуждает Россию перейти к серьёзным действиям и, возможно, пытается спровоцировать конфронтацию с НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники

В городе начинается хаос. Молодым парням вручают повестки прямо на улице, а моряки хотят сбежать в Румынию.

Украинские моряки эвакуируют свои семьи из Одессы из-за начавшейся паники
Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Силовые структуры
Марочко: боевики ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Евросоюз
"Наша война" против РФ проиграна. Качиньский подал в отставку.
Силовые структуры
Группировка "О" обнаружила у ВСУ мины с 3D-принтера, начинённые ВОГами США
Любовь Степушова Франция выпадает из союза сторонников "поражения России" в СВО Любовь Степушова Александр Артамонов Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев Александр Артамонов Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова
Силовые структуры
МО РФ: российские войска отбили очередную атаку ВСУ на остров Змеиный
Мир. Новости мира
Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России
Силовые структуры
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ захотели жить в России
Последние материалы
Леонков: запрет Литвы на морской транзит в Калининград — объявление войны РФ
Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими
Хакер из RaHDIt: к январским протестам в Казахстане причастны "тролли" ВСУ
Страны Прибалтики смогут уничтожить российские системы ПВО
Аналитик Лопес: США могут устроить провокацию против РФ с Польшей и Литвой
Advance: Литва готовится перекрыть газ в Калининград
Безработных украинцев решили принуждать к труду
Арестович рассказал о "больших проблемах" ВСУ под Северодонецком
США предупредили РФ, что нападение на Литву спровоцирует ответ НАТО
Байден заявил об "игре на выживание" между Россией и Европой из-за Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников