Аналитик Лопес: США могут устроить провокацию против РФ с Польшей и Литвой

Вашингтон может использовать Литву и Польшу в качестве "рычага" чтобы спровоцировать Россию Восточной Европе, заявил чилийский аналитик, журналист Гонсало Лира Лопес. По его мнению, США могут "вынудить" Москву защищать Калининград, поставив под угрозу ситуацию в регионе.

Как подчеркнул Лопес, вероятно, за решением Литвы ограничить транзит в Калининградскую область, стоит администрация США.

"Администрация Джо Байдена явно устраивает провокацию в Восточной Европе с участием Литвы и Польши против россиян", — пояснил чилийский аналитик на своём канале. — Литва перерезала коридор между Калининградом и Россией. Также наблюдаются действия, похожие на перемещение литовских войск. У Литвы микроскопическая армия, но польские войска также пришли в движение".

Таким образом, по мнению Лопеса, Вашингтон вынуждает Россию перейти к серьёзным действиям и, возможно, пытается спровоцировать конфронтацию с НАТО.