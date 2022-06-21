Безработных украинцев решили принуждать к труду

На Украине вернули к жизни одну из советских практик — наказание за тунеядство, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Безработные будут привлекаться к общественным работам, в том числе к строительству защитных сооружений.

Глава кабмина объяснил это тем, что сегодня Украине необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Речь идёт о тех безработных, которые не смогли трудоустроиться в течение 30 дней.

Их могут привлечь к разбору завалов, строительству защитных сооружений, благоустройству, ремонтным или сельскохозяйственным работам.

Безработным украинцам будут платить минимальную зарплату. Таким образом, просто платить безработным теперь никто не будет.

Кроме того, выплаты перестанут выплачивать, если человек более 30 дней находится за границей.

Тем временем, профессор МГУ Риорита Колосова прокомментировала Pravda. Ru сообщение Минтруда о росте числа безработных в России. Она рассказала, как можно решить проблему роста безработицы в России.