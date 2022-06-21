Американский лидер Джо Байден не исключил, что конфликт вокруг Украины может перерасти в состязание на выносливость между Россией и Европой.
"Я действительно думаю, что на определённом этапе пойдёт отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", — заявил глава государства представителям СМИ.
Президент Соединённых Штатов отметил, что данный аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Испании. Байден подчеркнул, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту Москвы и Киева.
Напомним, внешнеполитического советника канцлера Германии Олафа Шольца, дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве. Это произошло в результате его шутки о немецких БМП.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот" в Северодонецке. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.