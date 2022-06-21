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Байден заявил об "игре на выживание" между Россией и Европой из-за Украины

Мир

Американский лидер Джо Байден не исключил, что конфликт вокруг Украины может перерасти в состязание на выносливость между Россией и Европой.

"Я действительно думаю, что на определённом этапе пойдёт отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", — заявил глава государства представителям СМИ.

Президент Соединённых Штатов отметил, что данный аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Испании. Байден подчеркнул, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту Москвы и Киева.

Напомним, внешнеполитического советника канцлера Германии Олафа Шольца, дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве. Это произошло в результате его шутки о немецких БМП.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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