Байден заявил об "игре на выживание" между Россией и Европой из-за Украины

Американский лидер Джо Байден не исключил, что конфликт вокруг Украины может перерасти в состязание на выносливость между Россией и Европой.

"Я действительно думаю, что на определённом этапе пойдёт отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", — заявил глава государства представителям СМИ.

Президент Соединённых Штатов отметил, что данный аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Испании. Байден подчеркнул, что не боится "трещин" в общих подходах Запада к конфликту Москвы и Киева.

Напомним, внешнеполитического советника канцлера Германии Олафа Шольца, дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве. Это произошло в результате его шутки о немецких БМП.