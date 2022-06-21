США предупредили РФ, что нападение на Литву спровоцирует ответ НАТО

США встали на сторону Литву в её споре с Россией из-за транзита в Калининград.

Америка посчитала нужным вступиться за Литву, которая запретила российскому железнодорожному транспорту переправлять в регион РФ грузы. Такое решение было названо "блокадой Калининграда".

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье [устава] НАТО о том, что нападение на одного [члена альянса] будет представлять собой нападение на всех, нерушима", — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Вильнюса по отношению к РФ "враждебными". По её мнению, поведение Литвы противоречит нормам международного права и усугубляет ситуацию в области продовольственной безопасности.