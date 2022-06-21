Советника канцлера ФРГ Плетнера обвинили в русофильстве

Внешнеполитического советника канцлера Германии Олафа Шольца, дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве. Это произошло в результате его шутки в ходе конференции на площадке Германского общества внешней политики (DGAP).

Издание Handelsblatt приводит цитату Плетнера, отмечая, что дипломат "легкомысленно" пожаловался с подиума, что немецкие СМИ сфокусированы на теме поставки тяжёлых вооружений Киеву и не уделяют должного внимания вопросу будущих отношений с Москвой.

"Двадцатью Marder (немецкие БМП) можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше", — сказал советник канцлера Германии.

По его словам, "только из-за того, что на кого-то нападают, автоматически нельзя стать более хорошим правовым государством".

После этого пользователи соцсетей назвали дипломата "человеком Путина в ведомстве канцлера".

"Сейчас не время думать о России с любовью", — отреагировал на слова Плетнера глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По его словам, ближайший советник Шольца продемонстрировал "мышление, которое привело нас к этой ужасной ситуации в последние десятилетия".

Напомним, Берлин выступает против "унижения" Москвы и готов для этого пренебречь помощью Украине, заявил в журнале Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф. По его словам, ведутся "тайные переговоры" Германии с Россией.