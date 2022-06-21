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USAID: расходы Украины оцениваются в 5-6 млрд долларов в месяц

Мир

Украинские власти на фоне продолжающегося конфликта расходуют около 5-6 млрд долларов ежемесячно, заявила в ходе выступления во Всемирном банке глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

USAID: расходы Украины оцениваются в 5-6 млрд долларов в месяц

"Среднемесячные затраты этого правительства (Украины — ред.), которое должно справляться с идущей войной, по последним расчётам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами в месяц", — сказала она.

Пауэр назвала такие затраты "ошеломительными". Отмечается, что выделяемые Соединёнными Штатами Киеву 7,5 млрд долларов недостаточны.

Руководство США, выделяя десятки миллиардов долларов на поддержку Киева, подвергает риску банкротства миллионы простых американцев, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Иветт Херрелл. По её словам, руководство страны должно решить серьёзные экономические проблемы на своей территории, а уже потом оказывать поддержку другим странам.

 

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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