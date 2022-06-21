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Белый дом потрясён предположению о грозящей наёмникам смертной казни

Мир

В Белом доме высказали потрясение предположением официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который не исключил возможность смертной казни для американских наёмников, пленённых на Украине. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Белый дом потрясён предположению о грозящей наёмникам смертной казни

По его словам, Вашингтон до сих пор пытается узнать "больше об этих двух лицах".

"Во-вторых, ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине", — сообщил американский политик.

Ранее Песков выразил уверенность в том, что взятые в плен американские наёмники "должны быть наказаны". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал граждан США Александра Дрюке и Энди Хьюна "солдатами удачи" и обвинил американцев в том, что они принимали участие в обстрелах представителей Вооружённых сил России.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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