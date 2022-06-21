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В Киеве призвали украинцев экономить топливо ради нужд армии

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Эксперт топливного рынка Сергей Куюн призвал украинцев экономить бензин и не ездить в одиночку на личном транспорте.

В Киеве призвали украинцев экономить топливо ради нужд армии

Куюн объяснил, что население должно снизить потребление топливо, потому что в нём нуждаются Вооружённые силы Украины. Он предложил киевскому режиму поддержать кампанию по экономии бензина. Эксперт рассказал, во времена Второй мировой войны власти США пропагандировали сокращение потребления топлива среди населения для нужд армии.

"Там такие плакаты: "Если ты едешь один в машине, ты везешь с собой Гитлера". То есть ты потребляешь нерационально. Соответственно, нам нужно тоже это делать", — сказал Куюн в эфире телеканала ICTV.

По его словам, если каждый автовладелец на Украине сократит потребление бензина, то его можно будет направить в армию, которая сейчас сильно нуждается в топливе. Кроме того, таким образом удастся создать резервы на будущее, добавил эксперт.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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