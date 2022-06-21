Повреждённые ракетами платформы "Черноморнефтегаза" находятся в 70 км от Одессы. Потушить пожар не могут уже вторые сутки, у населения города начинается паника. Люди обеспокоены и столбом чёрного дыма, и ответными мерами, которые может нанести Москва.
Жители города спустились в подвалы и ждут прихода российских кораблей, как спасения. Однако любой хлопок в городе воспринимается как "предвестник бури" и становится слышен вой воздушной тревоги.
Семьи одесских моряков принимают решение покинуть город, пишет "МК". Профсоюз морского транспорта Украины предоставил возможность выехать в Румынию, где бесплатно жить можно будет неделю. Сообщается, что молодых мужчин в Одессе ловят в магазинах, подъездах и просто на улице, вручая повестки. В городе начался хаос.
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Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".