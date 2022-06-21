Посол РФ назвал "высокомерным" обращение Лондона по вопросу осуждённых британцев

Лондон направил в Москву "высокомерную" ноту в связи с приговором, который вынес суд ДНР в отношении двух британцев, воевавших на стороне украинских боевиков. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Было обращение британцев, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях", — сказал дипломат в эфире "Россия 24".

Келин добавил, что подобное обращение "не вызывает желание" у Москвы взаимодействовать с Лондоном в этом вопросе.

В начале июня британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин были приговорены судом в Донецке к смертной казни. Они признали вину в вооруженной агрессии против ДНР.