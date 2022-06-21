Армия Украины получила от Германии гаубицы Ph2000

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны получили немецкие гаубицы Ph2000.

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это уже шестой вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", — сообщил министр.

Германия долгое время не обнародовала данные о поставках вооружения на Украину из соображений безопасности. Однако 21 июня немецкое правительство опубликовало список оружия, которое уже получил Киев, и перечень того, что ФРГ отправит в будущем. В последнем списке представлены 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса реактивных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны IRIS-T, 54 БМП M113, семь гаубиц Pzh 2000, 32 беспилотника, пять тысяч касок, а также боеприпасы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут "воевать лопатами", если Запад прекратить поставлять вооружение. Дипломат также не раз критиковал Германию, обвиняя её в затягивании поставок оружия.