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Армия Украины получила от Германии гаубицы Ph2000

Мир

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны получили немецкие гаубицы Ph2000.

Армия Украины получила от Германии гаубицы Ph2000

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Это уже шестой вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", — сообщил министр.

Германия долгое время не обнародовала данные о поставках вооружения на Украину из соображений безопасности. Однако 21 июня немецкое правительство опубликовало список оружия, которое уже получил Киев, и перечень того, что ФРГ отправит в будущем. В последнем списке представлены 30 зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса реактивных систем залпового огня Mars, системы противовоздушной обороны IRIS-T, 54 БМП M113, семь гаубиц Pzh 2000, 32 беспилотника, пять тысяч касок, а также боеприпасы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут "воевать лопатами", если Запад прекратить поставлять вооружение. Дипломат также не раз критиковал Германию, обвиняя её в затягивании поставок оружия.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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