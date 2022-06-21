The Hill: США ближе к прямому конфликту с Россией, чем им кажется

США постоянно говорят о том, что нужно не допустить прямого конфликта с Россией, однако делают на Украине всё для усиления напряжённости между странами, сообщил научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье, опубликованной изданием The Hill.

"Военная поддержка Украины со стороны США намного больше походит на прямой конфликт с Россией, чем нас пытается уверить американская администрация, и эта двусмысленность ставит страну в опасное положение", — пишет автор.

По его словам, Вашингтон противоречит самому себе: сначала в Белом доме говорят о недопустимости прямого конфликта с Россией, а потом Пентагон отправляет Вооружённым силам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, которые способны стрелять по территории РФ.

Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко заявил, что после получения западного дальнобойного вооружения ВСУ первым делом ударят по Крымскому мосту. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заверял, что армия не будет использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по территории России.