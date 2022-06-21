Киевская власть пытается всеми способами остановить панику, которая нарастает в рядах украинской армии. Официальный представитель Министерство обороны Игорь Конашенков назвал информацию о тайной поездке в Лисичанск президента Украины Владимира Зеленского фейком. Там же он, якобы, попал под обстрел.
"Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса", — заявил Конашенков.
В МО РФ подчеркнули, что украинская группировка в данном регионе отрезана от снабжения, 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ брошена, а 57-я бригада потеряла две трети личного состава.
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