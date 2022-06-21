МО РФ: попадание Зеленского под обстрел в Лисичанске является вбросом

Киевская власть пытается всеми способами остановить панику, которая нарастает в рядах украинской армии. Официальный представитель Министерство обороны Игорь Конашенков назвал информацию о тайной поездке в Лисичанск президента Украины Владимира Зеленского фейком. Там же он, якобы, попал под обстрел.

"Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса", — заявил Конашенков.

В МО РФ подчеркнули, что украинская группировка в данном регионе отрезана от снабжения, 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ брошена, а 57-я бригада потеряла две трети личного состава.