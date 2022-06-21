Ходарёнок: генерал Сандерс признал, что Лондон не сможет победить Россию

Британский генерал Патрик Сандерс фактически признался, что Лондон не сможет противостоять Москве в случае прямого конфликта. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Эксперт прокомментировал слова начальника генштаба Великобритании, который заявил, что нужно готовить армию, способную победить Россию.

Нежелание европейских стран вступать в открытую конфронтацию с Россией понятно, так как в этом случае они рискуют потерпеть поражение, считает аналитик.

Страны НАТО предпочитают использовать ВС Украины для "истощения" российской армии. Однако пока ВСУшники сгодились только для виртуальных "перемог", а реальность замалчивается, добавил Ходарёнок.

Он заметил, что вряд ли восьмой за последние 20 лет начальник британского генштаба успеет что-то сделать для своей армии, даже если очень захочет.

Обозреватель объяснил, что для построения современной армии нужны люди, желание, время и деньги. И хотя у Лондона вроде бы нет со всем этим проблем по отдельности, но Запад живёт в 4-6-летних электоральных циклах, в пределах которых заявляемые властями планы кардинально меняются.

"В принципе, это понимает Сандерс, обещающий подготовить армию к некоторому будущему сражению в Европе. То есть, подчеркиваю, генерал прямо говорит, что ни сейчас, ни в ближайшее время, Британия победить Россию не сможет. Что уж говорить о ВСУ", — заключил аналитик.