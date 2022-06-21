Энергетик Громов о решении Европы экономить газ: Порог температуры — 16 градусов

Глава ЕК призвала экономить на отоплении для замещения газа из России. Специалист в области энергетики Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru оценил эффективность данного решения.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов объяснил, что у Европы имеет не так много инструментов, которые можно использовать в качестве кризисного реагирования на складывающуюся ситуацию вокруг поставок российского газа.

"Это означает, что температура в домах европейских жителей должна будет понизиться примерно до 16 градусов. И это предполагает действительно существенную экономию в потреблении природного газа. Но, конечно, приводит к ухудшению качества жизни для населения. Потому что вы можете представить температуру в доме, когда минимальный порог для этой температуры составляет 16 градусов", — сказал Громов.

Эксперт отметил, что перед Европой стоит задача преодолеть грядущий осенне-зимний отопительный сезон, так как страны ЕС входят с беспрецедентно низким уровнем запасов газа в газовых хранилищах, с угрозой возникновения перебоев в энергоснабжении и с риском резкого роста цен на газ.

"Поэтому Еврокомиссия обращается к населению с призывом к максимальной экономии энергоресурсов и природного газа в первую очередь. Но, подчеркиваю, это решение такое антикризисное и ориентировано на ближайший осенне-зимний отопительный сезон. Впоследствии Европа будет искать более устойчивые решения. Но для этого потребуется время. Потому что сегодня Европа объективно не готова к отказу от российского газа", — выразил своё мнение Громов.

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