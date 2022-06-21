Пациентка роддома в Донецке рассказала об обстрелах больницы: "Мы все плакали"

Одна из пациенток роддома в Донецке рассказала об обстрелах больницы со стороны украинских неонацистов.

Порядка шести часов длился массированный обстрел Донецка вечером 13 июня. Пациентка роддома рассказала, что сначала звуки взрывов были вдалеке. Однако позже, когда они услышали взрывы снарядов рядом с больницей, женщины немедленно отравились в подвал вместе с грудничками и медперсоналом. По её словам, многие просидели там более семи часов, а некоторые и вовсе остались ночевать в подвале, потому что боялись возвращаться в палаты. Все были напуганы, а настроения были самые тревожные.

"Мы все плакали, у нас была истерика бешеная. Это ужас был", — рассказала пациентка Царьграду.

В итоге молодые мамы, младенцы и медперсонал вышли из подвала только к 2 часам ночи. Пациентка рассказала, что спать в палатах рядом с окнами было страшно, поэтому некоторые женщины выдвинули кровати в коридор и спали там.