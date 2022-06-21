Баскетболистка Грайнер 11 раз не смогла дозвониться до жены из-за властей США

Арестованная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер не смогла дозвониться до своей жены Шерелл Грайнер из-за отсутствия в посольстве США работника. Спортсменка в течение дня сделала 11 таких попыток, сообщает AP.

Изначально властями двух стран было оговорено, что Шерелл Грайнер позвонит в посольство США, где работник дипмиссии соединит её с супругой. Однако в намеченный день у нужного телефона в посольстве никого не оказалось, и звонок остался без ответа. Более того, в тот же день в течение нескольких часов сама Бриттни Грайнер 11 раз пыталась дозвониться до американского посольства.

"Бриттни пыталась позвонить 11 раз в течение нескольких часов, набрав номер, который ей дали в посольстве США в Москве, но каждый раз звонок оставался без ответа", — говорится в материале AP.

Отсутствие работника посольства в правительстве США объяснили выходным днём и извинились за ошибку. Несмотря на это, Шерелл Грайнер подвергла критике американские власти, заявив о потере доверия к ним.

"Сейчас у меня нет доверия к нашему правительству. Если я не могу доверить им организацию звонка, то как я могу быть уверена, что они действительно ведут переговоры по возвращению моей жены домой?" — передаёт её слова агентство.

Бриттни Грайнер была задержана в феврале в московском аэропорту с наркосодержащим гашишным маслом. Позднее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.