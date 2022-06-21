В Киеве переименуют почти 300 улиц, названия которых связаны с РФ

Жители Киева поддержали идею сменить русские названия улиц. Объекты городской инфраструктуры теперь будут носить имена западных политиков и писателей.

В перечень неугодных названий, которые было решено пересмотреть, вошли 296 объектов. Киевляне отдавали свои голоса за новые названия улиц в онлайн-формате. Итоги голосования рассмотрят в Киевском городском совете. Учитывать в принятии решений будут мнения экспертов и представителей депутатского корпуса.

Жители столицы Украины негативно оценивают названия улиц, которые напоминают им о России. Вычеркнуть из памяти решено улицы, носящие имена писателей, учёных, советские военноначальников (даже если они уроженцы Украины).

Киевские улицы получат именования, рассказывающие о польских восстаниях против Российской империи. На карте Киева появятся улицы, носящие имена городов Европы и западных политиков (например, Уинстона Черчилля). Такое непримиримое отношение киевлян к России сложилось после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Незалежной хотят переименовать в населённых пунктах все улицы Александра Пушкина в честь писателя Стивена Кинга.