YNJ: Япония может повторить судьбу Украины из-за ущемления народа Окинавы

Япония ущемляет народ Окинавы так же, как и киевский режим нарушает права русских людей в Донбассе. Токио придерживается демократических принципов, однако не желает расставаться с колониальным прошлым. Об этом заявил японский политолог Юя Накамура.

Эксперт сравнил позицию Киева и Токио и сделал вывод, что Страну восходящего солнца ожидают неприятные последствия дискриминации народа Окинавы. Он не исключает, что местные жители могут устроить бунт против власти.

Автор книги "Завещание вырвавшегося на свободу" Манабу Миядзаки ещё в XX веке писал о том, что Окинава порабощена Японией.

"С самого начала беды и боль Окинавы должны были стать бедами и болью "материковой" Японии. Однако на материке, даже если Окинава кричит о своей боли, её не слушают", — приводят слова писателя в издании Yahoo News Japan.