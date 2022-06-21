Премьер-министр Греции Мицотакис: "Европа находится в состоянии войны"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа сегодня находится "в состоянии войны", что приводит к росту цен на энергоресурсы и рекордной инфляции. Об этом сообщает Capital. gr.

"Мы должны повторить, чтобы граждане понимали, что мы находимся в состоянии войны, Европа находится в состоянии войны", — заявил Мицотакис.

Он назвал эконмическую ситуацию на континенте "трудной" и отметил, что инфляция угрожает побить 40-летний рекорд. К таким последствиям приводит конфликт на Украине, считает греческий премьер.