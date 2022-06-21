Shūkan Gendai: Япония стала "самой опасной" страной мира из-за Тайваня

После начала военной спецоперации на Украине Японии угрожает смертельная опасность. В случае начала конфликта Китая и Тайваня Вашингтон не будет защищать Тайбэй, а заставит это делать Токио. Об этом заявил автор японского издания Shūkan Gendai. По его мнению, на данный момент Япония является одной из самых опасных стран в мире из-за чудовищных геополитических рисков.

Среди японцев начинает распространяться мнение о том, что "национальная мощь" Токио стремительно падает. Япония находится в окружении стран, которые обладают ядерным оружием, среди которых Россия, Китай и Северная Корея. Пекин не скрывает своих планов по поводу Тайваня и японских островов Сенкаку, а КНДР регулярно запускает баллистические ракеты и начинает ядерные испытания.

Таким образом, Япония оказалась в эпицентре "самой опасной зоны возгорания глобальной войны в мире".