Рогозин: "У США осталось четыре двигателя РД-181"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что у США осталось всего четыре российских двигателя РД-181. Их хватит, чтобы отправить два грузовика Cygnus к МКС, пояснил он.

"У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181", — заявил глава госкорпорации.

Так Рогозин прокомментировал сбой в работе американского корабля, который накануне должен был скорректировать высоту орбиты МКС для уклонения станции от космического мусора.

Глава Роскосмоса напомнил, что корпорация прекратила поставки США российских ракетных двигателей РД-180 и РД-181. В частности на РД-181 летает американская ракета-носитель Antares, выводящая в космос Cygnus. Оставшихся у США четырёх двигателей хватит "для двух пусков Cygnus", уточнил Рогозин.