Sözçü: НАТО испытывает проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс

Североатлантический альянс не может преодолеть проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в военный блок в преддверии саммита в Мадриде. Об этом сообщает Sözçü.

По информации издания, на переговорах в Брюсселе по вхождению новых стран в НАТО не удалось добиться какого-либо прогресса.

Некоторые источники утверждают, что Турция не намерена отступать от своих позиций по Швеции и Финляндии. Анкара по-прежнему требует, чтобы власти этих государств прекратили сотрудничать с Рабочей партией Курдистана, запрещённой на территории Турции.

"Турецкие политики не представили чётких перспектив по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Вполне вероятно, что в Мадриде стороны не смогут урегулировать проблему", — сказано в материале.

При этом Sözçü подчёркивает: многие страны, входящие в состав НАТО, ожидали, что вступление Швеции и Финляндии в альянс будет ратифицировано на саммите 30 государствами.