Североатлантический альянс не может преодолеть проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в военный блок в преддверии саммита в Мадриде. Об этом сообщает Sözçü.
По информации издания, на переговорах в Брюсселе по вхождению новых стран в НАТО не удалось добиться какого-либо прогресса.
Некоторые источники утверждают, что Турция не намерена отступать от своих позиций по Швеции и Финляндии. Анкара по-прежнему требует, чтобы власти этих государств прекратили сотрудничать с Рабочей партией Курдистана, запрещённой на территории Турции.
"Турецкие политики не представили чётких перспектив по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Вполне вероятно, что в Мадриде стороны не смогут урегулировать проблему", — сказано в материале.
При этом Sözçü подчёркивает: многие страны, входящие в состав НАТО, ожидали, что вступление Швеции и Финляндии в альянс будет ратифицировано на саммите 30 государствами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.