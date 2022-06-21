Курирующий силовые структуры вице-премьер Польши Качиньский ушёл в отставку

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, курирующий в правительстве силовые структуры, объявил о своей отставке. Его место займёт глава Минобороны страны Мариуш Блащак, сообщает PAP.

"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда приняли мою отставку", — передаёт слова Качиньского агентство.

Вице-премьер также отметил, что курировать силовой блок в правительстве теперь будет Блащак и назвал такое решение "логичным" в условиях кризиса в соседней Украине.

Ярослав Качиньский — брат бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе. Ранее он занимал должность премьер-министра страны, с 2003 года руководит партией "Право и справедливость", которая в настоящее время является правящей в Польше. Пост вице-премьера по силовому блоку Качиньский занимал с октября 2020 года. Также он возглавляет Комитет по нацбезопасности и делам обороны.