Rebelión: США затягивают спецоперацию на Украине для восстановления господства

США не могут смириться с утратой мирового господства, поэтому Вашингтон поставляет Киеву вооружение, затягивая военные действия на Украине. Об этом заявил испанский политолог Умберто Маццеи. По его мнению, киевское руководство полностью подчиняется американской власти, но после начала военной спецоперации авторитет США был подорван.

Вашингтон пытается сделать вид, что прямое участие в конфликте на Украине его не интересует. США якобы выступают в качестве "нейтрального наблюдателя". Но ситуация выходит из-под контроля Америки, поэтому сейчас Вашингтон намерен накачать Киев оружием, с помощью которого можно будет атаковать российскую территорию. Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях поставки западного вооружения на Украину.

"Вашингтон должен серьёзно отнестись к предупреждениям Путина о том, что ему не следует продолжать отправлять оружие на Украину, потому что НАТО таким образом становится активным участником конфликта", — заявил Маццеи в издании Rebelión.

Он убеждён, что отправка оружия нужна для того, чтобы продлить конфликт на Украине, а это может легко перерасти в третью мировую войну.