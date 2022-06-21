Читатели Tencent дали совет Кулебе вооружить ВСУ мётлами от Тайваня

В Китае осудили и высмеяли главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который заявил, что украинцы будут "воевать лопатами", если Запад прекратит поставлять военную помощь Киеву. Свои комментарии под статьёй об этом оставили читатели издания Tencent. Некоторые из них перевела "ПолитРоссия".

"Самоотверженность" Кулебы сразу вызвала вопрос о том, кто поведёт войско с лопатами в бой, и пойдёт ли впереди сам инициатор.

Один из читателей прямо предложил дипломату идти впереди. Другой пользователь заметил, что драться лопатами как-то не с руки, а вот копать могилы ими в самый раз.

Некоторые в шутку предложили главе МИД одними лишь лопатами не ограничиваться, а использовать ещё такие вещи как железные трубы, деревянные палки, кухонные ножи и кулаки, которыми также можно драться. Хотя ракеты ими сбивать тяжело, добавили комментаторы.

Кто-то из читателей издания дал Украине совет — сразу за лопаты не хвататься, а подождать поступления военной помощи от Тайваня.

"Провинция Тайвань подарит 100 метел собственного бренда", — написал пользователь.