Business Insider: мир ожидает безумно тяжёлое лето из-за антироссийских санкций

"Безумно тяжёлое" лето ожидает мировые рынки из-за частичного нефтяного эмбарго Евросоюза. Об этом пишет Business Insider.

Аналитик Виктор Катона заявил в беседе с корреспондентом издания, что единственная надежда на снижение стоимости нефти — высокие процентные ставки по кредитам.

"Прямым эффектом санкций против РФ станет безумно тяжёлое и безумно напряжённое лето", — подчеркнул эксперт.

Business Insider также отмечает, что ЕС пытался лишить Россию доходов от продажи энергоресурсов, однако ограничения не возымели желаемого эффекта. Сейчас РФ экспортирует больше нефти, чем до начала специальной военной операции на Украине.

Как пояснили аналитики, Россия получает порядка 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей. Эксперты убеждены: снижение предложения на нефтяном рынке и высокий спрос на ресурсы, скорее всего, приведут к их дальнейшему подорожанию.