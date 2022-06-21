LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в быстрой передаче оружия

Французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время рабочей поездки в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче техники для ВСУ, пишет Los Angeles Times.

Обозреватель издания Дойл МакМанус отметил, что Запад уже "устал от Украины", так как столкнулся с обратным эффектом антироссийских санкций. Журналист убеждён: европейские лидеры не стали обещать Зеленскому быстрых поставок нового оборудования.

"Все эти трое не предоставили президенту Украины самого желанного — оперативных поставок нового оружия", — указал автор.

Он подчеркнул: Украина вряд ли войдёт в состав ЕС в ближайшем будущем, несмотря на поддержку со стороны руководителей ряда европейских государств.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может постигнуть та же участь, что и СССР. По его мнению, у организации есть шанс исчезнуть с карты мира раньше, чем Украина присоединится к ЕС.