Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому предъявили обвинение из-за фразы про Донбасс, которую он написал 25 февраля.
Украинская прокуратура опубликовала сообщение, что Леониду Черновецкому предъявлены обвинения по статье местного уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность страны. По данным генпрокурора Украины, экс-мэр Киева в своей социальной сети разместил сообщение, в котором размышлял о "возможности и даже необходимости признания" независимости ДНР и ЛНР.
Леонид Черновецкий занимал пост мэра Киева с 2006 по 2012 год. Также баллотировался в президенты в 2004 году, но не смог пройти во второй тур.
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