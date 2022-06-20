На экс-мэра Киева Черновецкого завели дело из-за фразы про Донбасс 25 февраля

Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому предъявили обвинение из-за фразы про Донбасс, которую он написал 25 февраля.

Украинская прокуратура опубликовала сообщение, что Леониду Черновецкому предъявлены обвинения по статье местного уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность страны. По данным генпрокурора Украины, экс-мэр Киева в своей социальной сети разместил сообщение, в котором размышлял о "возможности и даже необходимости признания" независимости ДНР и ЛНР.

Леонид Черновецкий занимал пост мэра Киева с 2006 по 2012 год. Также баллотировался в президенты в 2004 году, но не смог пройти во второй тур.