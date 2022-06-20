"Пишу из горящего танка": Зеленский тайно посетил Лисичанск и попал под обстрел

Владимир Зеленский на днях тайно совершил поездку в Лисичанск, в ходе которой попал под обстрел. Об этом сообщила депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

В понедельник она опубликовала в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фото Зеленского* среди военных.

"Владимир Зеленский в Лисичанске. Не так давно. Собственное фото. Он попал потом под обстрел. Тайно (приехал) поддержать и увидеть (всё) своими глазами, разобраться", — написала Безуглая.

Определить, где был сделан опубликованный депутатом снимок, невозможно, отмечает ТАСС.

Очевидно, впрочем, что эта история будет использована в пропагандистских целях. Украинские политики постоянно бравируют присутствием в зоне боевых действий.

В частности, в конце мая на допрос в СБУ не явился бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Он сообщил, находится на "юго-восточном фронте" и пригласил следователей провести его допрос в одном из окопов. Действительно ли он был "в одном из окопов", история умалчивает.

* Фото архивное