RMF fm: на пути поезда с Макроном и Шольцем при поездке в Киев была диверсия

Польская радиостанция RMF fm в понедельник сообщила, что на пути поезда, в котором находились президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии во время их поездки в Киев, была совершена диверсия. По крайней мере, так представляют произошедшее польские журналисты.

Со ссылкой на источник в спецслужбах RMF fm рассказала, что на пути следования поезда с Макроном, Шольцем и Драги неожиданно оказался сломан пантограф (оборудование для токосъёма с контактной сети) и были оборваны кабели электросети.

Произошло это за три часа до запланированной поездки по этому маршруту на специальном поезде президента, канцлера и премьер-министра. В результате железнодорожный путь был заблокирован. Ремонт продлился до 22.00, то есть делегация во главе с лидерами трёх государств технически не могла отправиться в путь поездом из Перемышля.

В итоге им пришлось пересечь границу на автомобилях и доехать до Львова, а затем пересесть в поезд, который доставил их в Киев. И насколько можно понять, инцидент произошёл на территории Польши. Как сообщает EurAsia Daily, сейчас дело расследуют польские спецслужбы.

Визит, напомним, состоялся 16 июня. В Варшаве он сопровождался дискуссиями на предмет того, почему вместе с лидерами Франции, Германии и Италии в Киев не отправился премьер-министр Польши.

По крайней мере, такие претензии оппозиция предъявила правящей партии "Право и справедливость". "Националисты таким образом унизили наше международное положение", — заявил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский, один из представителей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

В правящей партии претензии оппозиции отвергли, заявив, что президент и премьер ранее уже посещали Киев. Но если событие, о котором сообщила польская радиостанция, действительно имело место, то это явно добавит новых нюансов в визит Макрона, Шольца и Драги.