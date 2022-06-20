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Юристы назвали незаконным решение Германии конфисковать недвижимость россиян

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Адвокат Дмитрий Аграновский и правозащитник Владимир Новицкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым немецкие власти впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за ограничительных мер Евросоюза.

Юристы назвали незаконным решение Германии конфисковать недвижимость россиян

"Это незаконно ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения права Германии. Это просто отъём собственности. С юридической точки зрения это можно охарактеризовать как грабёж. Режим санкций незаконен", — сказал Аграновский.

По его словам, отдельные страны не могут объявлять ограничения в отношении других государств. Такие полномочия есть у Совета безопасности ООН, добавил специалист.

"Владельцы могут оспорить решение Берлина в Европейском суде по правам человека. Правоохранители должны рассмотреть жалобу", — отметил Новицкий.

Ранее в Süddeutsche Zeitung заявили, что прокуратура Мюнхена распорядилась лишить супружескую пару из России имущества в Германии. По данным журналистов, мужем является член Госдумы от КПРФ, который оказался в "чёрном списке" Запада 23 февраля.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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