Адвокат Дмитрий Аграновский и правозащитник Владимир Новицкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым немецкие власти впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за ограничительных мер Евросоюза.
"Это незаконно ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения права Германии. Это просто отъём собственности. С юридической точки зрения это можно охарактеризовать как грабёж. Режим санкций незаконен", — сказал Аграновский.
По его словам, отдельные страны не могут объявлять ограничения в отношении других государств. Такие полномочия есть у Совета безопасности ООН, добавил специалист.
"Владельцы могут оспорить решение Берлина в Европейском суде по правам человека. Правоохранители должны рассмотреть жалобу", — отметил Новицкий.
Ранее в Süddeutsche Zeitung заявили, что прокуратура Мюнхена распорядилась лишить супружескую пару из России имущества в Германии. По данным журналистов, мужем является член Госдумы от КПРФ, который оказался в "чёрном списке" Запада 23 февраля.
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