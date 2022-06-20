Более 50% граждан США считают, что в американской экономике уже началась рецессия, сообщает издание Newsweek, ссылаясь на индекс экономического оптимизма IBD/TIPP.
Судя по опросу, только 20% американцев считают, что в стране не происходит экономический регресс.
В мае 48% респондентов говорили об экономическом спаде, а 23% его не видели.
Новый опрос показал, что большинство американцев заметили негативные тенденции в экономике США. Более 50% опрошенных считают, что в краткосрочной перспективе не стоит ждать улучшения экономического положения страны.
"На прошлой неделе инфляция достигла 40-летнего максимума, а индекс Dow Jones упал ниже 30 тысяч пунктов впервые за полтора года", — напомнил автор материала.
По данным издания, американцы сомневаются, что президент США Джо Байден способен управлять экономикой.
Положительно оценили работу Байдена на посту главы государства лишь 45% респондентов.
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