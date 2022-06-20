Водолацкий: скорее всего, по буровым платформам ударили ракетами США и Британии

Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ могли атаковать буровые платформы компании "Черноморнефтегаз" ракетами, которые сделали в Британии или в Штатах.

"Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств", — подчеркнул российский депутат, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим парламентарий подчеркнул, что Украина в ходе происшествия применила оружие с высокой точностью и необходимой дальностью поражения.

Ранее член ГД Михаил Шеремет предупредил: Киев ударами по буровым платформам развязал РФ руки.

"Пускай ждут ответа", — сказал парламентарий.